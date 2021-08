Afghanistan: Crippa (M5s), governo ha esposto punti cardine strategia italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crippa prosegue: "È anche necessario che l'Unione europea acquisisca una maggiore integrazione e coesione politica sui temi della sicurezza e della difesa per arrivare finalmente a una politica estera comune e condivisa. Con lucidità il ministro Guerini ha ammesso la pesante sconfitta subita da parte dell'intera comunità internazionale, ma ha anche dichiarato che l'oggettiva debacle non ha oscurato le capacità dei nostri militari che hanno profuso un impegno enorme e che sono riusciti a ottenere notevoli risultati ricevendo testimonianza di affetto e apprezzamento da parte della popolazione afghana. Vanno poi sottolineate - conclude il deputato pentastellato - anche le parole con cui il ministro Di Maio ha chiarito come non si possa assolutamente permettere che l'Afghanistan ritorni un rifugio sicuro e un terreno fertile per gruppi terroristici". (Com)