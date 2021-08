Afghanistan: Di Maio, pretendere presenza agenzie Onu e Ong su suolo afgano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre lavorare per pretendere che alle agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative sia consentito restare in Afghanistan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo alle domande poste durante l’audizione alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi afgana e i suoi sviluppi. Il responsabile della Farnesina ha sottolineato che un corridoio umanitario diretto dall’Afghanistan sarà difficile, considerando che dovranno essere consegnate le liste ai talebani delle persone da evacuare. “Se vogliamo fare dei corridoi umanitari dobbiamo farlo come avvenuto in Libano con i siriani”, quindi andare evacuare afgani che sono già in altri Paesi. “Il lavoro che possiamo fare è favorire sia in Afghanistan che nei Paesi confinanti la presenza delle agenzie Onu per gestire il flusso di migranti che vanno nella direzione dei Paesi confinanti”, ha osservato il ministro, facendo notare che tale dinamica è gestibile e sarà possibile trovare un compromesso tra tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Secondo Di Maio occorre quindi investire nella cooperazione allo sviluppo nei Paesi limitrofi per gestire i flussi migratori e allo stesso tempo lavorare affinché si pretenda che le agenzie Onu e le Ong possano restare sul suolo afgano. “Questi due punti saranno alla base della fase due che avverrà alle fine del completamento delle operazioni di evacuazione”, ha sottolineato il responsabile della Farnesina.(Res)