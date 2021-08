© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha predisposto l’invio di un’ispezione negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova in relazione alla morte del bambino di cinque anni avvenuta lunedì mattina". E' quanto si legge in una nota dello stesso dicastero. (Com)