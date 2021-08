© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "So che c'è un dialogo in corso" con San Marino "e cercheremo di risolvere sul tema Green pass perché non è possibile isolare intere comunità, ma sono convinto che alla scadenza di metà ottobre troveremo la soluzione". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti da piazza della Libertà a San Marino. (Rin)