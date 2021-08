Vaccino: Salvini, San Marino ha usato Sputnik? Non è il momento della critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è il momento della critica, ogni Paese ha corso per mettere in sicurezza i suoi cittadini, quindi le autorità di San Marino" ricorrendo al vaccino russo Sputnik "hanno fatto quello che dovevano fare, anche perché se vogliamo dirla tutta qualcuno promise quello che poi non mantenne". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti da piazza della Libertà a San Marino. "In quei mesi San Marino fece meglio e più veloce di altri. Lo riconosco da senatore della Repubblica italiana", ha aggiunto. (Rin)