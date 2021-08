Afghanistan: Di Maio, G20 diviso ma occorre evitare fughe in avanti su riconoscimento talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si è detto consapevole della divisione profonda in seno al G20 per quanto riguarda il modo di rapportarsi con i talebani dopo la conquista della capitale dell’Afghanistan Kabul lo scorso 15 agosto. “Noi abbiamo un focus sui diritti umani che non è preoccupazione di un’altra parte del mondo”, ha fatto presente Di Maio. Tuttavia, per il responsabile della Farnesina, il G20 vuole essere un luogo dove mettere intorno al tavolo attori pronti a fare delle mosse e cercare almeno su alcuni punti fondamentali una linea comune proprio per evitare corse in avanti di alcuni Stati sul riconoscimento del regime dei talebani. “Questo lavoro non sarà semplice e presuppone un coordinamento in seno al G7”, ha dichiarato Di Maio, sottolineando che alla riunione odierna i Paesi del Gruppo si stanno coordinando in vista di un G20 straordinario sull’Afghanistan. “Noi abbiamo chiesto di inserire l’attenzione sui principali temi: assistenza umanitaria, lotta al terrorismo e un approccio coordinato da parte della comunità internazionale sul riconoscimento”.(Res)