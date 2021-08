Roma: Fd'I, primo temporale violento d'agosto ha messo in ginocchio la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo temporale violento d'agosto ha messo in ginocchio la città. Dopo cinque anni di mancanza di manutenzione dei tombini e caditoie era prevedibile che sarebbe accaduto tutto questo". Così in una nota Fulvio Giuliano dirigente nazionale Fd'I, Luca Arioli e Danila Damia dirigenti Municipio Roma V. "Tante sono state le criticità registrate - aggiungono - alberi caduti e strade e sottopassi allagati. Un fiume in piena in via Palmiro Togliatti davanti al V Municipio. Grazie all'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco ma soprattutto dei cittadini e dei negozianti che si sono messi a pulire le caditoie per far defluire l'acqua, mentre l'amministrazione Raggi ancora una volta si è contraddistinta per inutilità e incompetenza".(Com)