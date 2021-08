Afghanistan: Merkel, 600 milioni di euro in urgenti aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania stanzierà 600 milioni di euro in aiuti umanitari urgenti all’Afghanistan. Lo ha annunciato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, dopo la riunione straordinaria del G7. "Ho promesso in nome della Germania 100 milioni di aiuti emergenziali” che saranno seguiti “da altri 500 milioni”, ha dichiarato Merkel. Gli aiuti saranno forniti per il tramite delle istituzioni delle Nazioni Unite. La cancelliera ha aggiunto che Berlino è pronta a cooperare con il Pakistan e l’Iran per trovare una sistemazione per i rifugiati del Paese asiatico. In precedenza ha dichiarato che vorrebbe che i Paesi della regione si facessero carico della maggior parte dei rifugiati che scappano dall’Afghanistan. Interrogata sulla data ultima per le evacuazioni, che per gli Stati Uniti continua ad essere il 31 agosto, la cancelliera tedesca ha detto che per il momento non ha altre informazioni in merito. (Geb)