Roma 2021: Foschi (Pd Lazio), Calenda rispetti sindacati e impari a fare politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda porti rispetto ai sindacati. Ormai è più che chiaro che per compiacere il suo sostenitore Renzi, Calenda punti a ripercorrerne pedissequamente le orme. Peccato che la strada dell'uomo solo contro tutto e tutti sia stata già un totale fallimento a livello nazionale e non lo porterà certo a fare il sindaco di Roma". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "Vincerà, al contrario - aggiunge - chi unirà di più la città e Calenda, è più forte di lui, non ha nel suo Dna questa elementare quanto necessaria capacità politica. Con la sua campagna elettorale, fondata su tanti insulti e poca conoscenza della città, molto incentrata contro la coalizione di centro sinistra, Calenda sta di fatto dimostrando solo come lui e la Raggi siano in fondo due facce di una stessa medaglia. Una concezione di politica e amministrazione autoreferenziali ed elitarie, che già tanto male hanno fatto in questi anni alla nostra città".(Com)