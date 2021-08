Afghanistan: Di Maio, nessun diplomatico italiano ha mandato per parlare con talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento nessun diplomatico italiano ha mandato per parlare con il regime talebano. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo alle domande poste durante l’audizione alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi afgana e i suoi sviluppi. Il ministro ha osservato come al momento vi sarebbero negoziati tra i talebani e un gruppo di personalità che comprende il presidente dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale afgana, Abdullah Abdullah, l’ex presidente Hamid Karzai e Ahmad Massoud, il figlio del defunto generale Ahmad Shah Massoud, che attualmente guida la resistenza ai talebani nella regione del Panshir. Di Maio ha sottolineato che l’Italia segue “passo passo” queste dinamiche, come dimostrato dal colloquio aveuto nei giorni scorsi con il ministro degli Esteri qatariota, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, il cui Paese “è stato l’alveo degli accordi Doha e ha favorito dialogo intra-afgano”. “Inserirsi in questo quadro di negoziati di governo inclusivo deve essere sotto l’egida della comunità internazionale”, ha affermato Di Maio, sottolineando che non vi è “nessuna intenzione da parte dell’Italia di avviare iniziative unilaterali, perché altrimenti smentiremmo la preoccupazione di evitare il riconoscimento o una postura aperta nei confronti dei talebani”.(Res)