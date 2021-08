Brasile-Italia: consolato San Paolo presenta terza edizione de "In cammino verso l'interno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguirà fino al 29 agosto la terza stagione della rassegna "In cammino verso l'interno", programma culturale del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, in Brasile. Le serate della kermesse saranno itineranti, ospitate nelle più importanti città dell'hinterland dello stato di San Paolo. Per questa edizione il programma è composto da un Concerto Napoletano, eseguito dalla voce del soprano Maria Sole Gallevi e dal pianista Flavio Lago. Gli artisti interpreteranno gli ambiti più famosi della musica napoletana, una delle più belle espressioni della cultura popolare italiana. (segue) (Brb)