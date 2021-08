Brasile-Italia: consolato San Paolo presenta terza edizione de "In cammino verso l'interno" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In cammino verso l'interno" ("A Caminho do Interior") è stato creato con l'obiettivo di fornire a milioni di brasiliani di origine italiana un programma artistico e culturale tradizionale. Tuttavia, il target del progetto va ben oltre i discendenti italiani e mira a raggiungere le popolazioni delle città. Tra queste ci sono Ribeirao Preto, Sao José do Rio Preto, Jundiaí, Tabuate, Santos, Itu e Piracicaba. Una nuova edizione si svolgerà tra settembre e novembre con presentazioni in ben 16 città dell'interno e sarà dedicata a Giacomo Puccini e Dante Alighieri. (Brb)