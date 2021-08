Recovery: Tamburi (Enel Italia), Pnrr molto ben sviluppato, sfida richiede buona leadership e governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riscontro sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di Enel Italia "è sempre stato estremamente positivo" e "crediamo che il Piano è stato molto ben sviluppato" anche "in termini di contenuti". Lo ha detto Carlo Tamburi, direttore di Enel Italia nel corso del panel "Recovery & Next Generation: the Path Towards Ecological Transition" organizzato nell'ambito del Meeting di Rimini 2021. La transizione ecologica e la digitalizzazione "sono al centro della ripresa per il nostro Paese dopo la pandemia e questi due pilastri hanno centrato i punti più deboli" dell'Italia, ha spiegato per poi rinnovare il "sostegno al Pnrr con una serie di idee e progetti che riteniamo il nostro Paese necessiti". Per Tamburi "sarà una sfida che richiede una buona leadership e governance per raggiungere obiettivi ambiziosi sotto vari punti di vista". "Il governo e i portatori di interessi (Enti locali, sociali e le associazioni) dovrebbero svolgere un ruolo chiave in questo contesto", ha concluso il direttore di Enel Italia. (Rin)