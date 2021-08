Afghanistan: talebani nominano ministro della Difesa un ex detenuto a Guantanamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno annunciato la nomina di Abdul Qayyum Zakir, ex detenuto nel carcere di Guantanamo, come nuovo ministro facente funzioni della Difesa. In questi giorni talebani stanno annunciando la nomina di una serie di ministri facente funzioni nel tentativo di costruire una nuova amministrazione per l’Afghanistan dopo la conquista della capitale Kabul avvenuta lo scorso 15 agosto. Detenuto nel carcere di Guantanamo almeno fino al 2009, Zakir sarebbe stato in seguito trasferito dalla custodia statunitense a quella afgana e incarcerato all’interno del penitenziario di Pul-e-Charkhi, da dove è stato successivamente rilasciato. Dopo la sua liberazione, Zakir avrebbe scalato le fila dei talebani, conducendo operazioni militari nella provincia di Helmand prima di diventare comandante militare generale del movimento. Nel 2014 si sarebbe dimesso dall'incarico, secondo quanto riferito dai media statunitensi, per contrasti sulla leadership in merito ai colloqui con il governo di Kabul. (segue) (Res)