Afghanistan: talebani nominano ministro della Difesa un ex detenuto a Guantanamo (2)

- In precedenza l’agenzia di stampa “Pajhwok” ha riferito che i talebani hanno annunciato una serie di nomine in una serie di posizioni ministeriali chiave tra cui Finanze, Interno, Intelligence e il nuovo governatore di Kabul. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa afgana, Mohammad Shafiq Gul Agha, ex governatore della provincia di Nangarhar che di recente ha promesso la sua fedeltà ai talebani. Come ministro dell’Interno facente funzione, il movimento estremista a nominato Sadr Ibrahim che dal 2014 al 2018 è stato a capo della Commissione militare dei talebani e durante il regime caduto nel 2001 ha ricoperto incarichi nel ministero della Difesa. Alla carica di nuovo governatore di Kabul è stato nominato Mohammad Shirin Akhund figura di spicco dei talebani, molto vicino al defunto Mullah Omar, già responsabile della sicurezza durante il regime dei talebani caduto nel 2001 e comandante dell’intelligence militare dei talebani. In qualità di sindaco di Kabul Hamdullah Nomani, membro del Consiglio supremo dei talebani. Tra le altre cariche assegnate figurano quelle di Istruzione e Istruzione superiore e Intelligence. (Res)