Governo: Boccia (Pd), Lamorgese stimata da tutti, critiche Salvini irresponsabili

- Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, in un'intervista a Radio radicale ha definito "irresponsabile criticare la ministra Lamorgese, tra i migliori ministri dell’Interno degli ultimi vent’anni. Ma dell’ossessione di Salvini nel costruire sempre dei nemici che diventano bersagli ormai il Paese ne è pienamente consapevole". Il parlamentare ha aggiunto: "È passato dal bersaglio Speranza alla ministra Lamorgese, domani sarà qualcun altro. Ma loro hanno la nostra fiducia perché fanno un lavoro quotidiano apprezzato. Luciana Lamorgese è un’eccellente ministra, sta svolgendo il suo ruolo con serietà, dedizione, lavorando sodo, spesso in silenzio, garantendo sempre al Paese sicurezza anche quando non si vede. E questa è la principale caratteristica di un ottimo ministro dell’Interno - ha concluso l'esponente del Pd -, l’opposto di quello che ha fatto Salvini stesso utilizzando il Viminale su questioni che non c’entravano nulla con la sicurezza del Paese". (Com)