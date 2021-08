Cile: elezioni presidenziali, confermate ufficialmente nove candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono nove gli aspiranti alla presidenza del Cile nelle elezioni che si terranno il 21 novembre. Lo fa sapere il tribunale elettorale (Servel) scaduto il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Nella lista finiscono i due candidati usciti vincitori dalle primarie di luglio: Sebastian Sichel, per la coalizione di centrodestra Chile Vamos attualmente al governo, e Gabriel Borich per la coalizione di sinistra Frente Amplio. Ampiamente annunciata anche la candidatura della presidentessa del Senato, Yasna Provoste, in una lista del partito di centrosinistra Democrazia cristiana (Dc), così come quella dell'ultra conservatore José Antonio Kast. Una sorpresa è arrivata invece dall'iscrizione di Marco Enriquez-Ominami, leader del partito Progressista e tra i fondatori del Gruppo di Puebla, la cui candidatura è stata ammessa dalla Servel in extremis. Come outsider, figurano anche Diego Ancalao (Lista del Pueblo), Eduardo Artés (Union Patriotica), l'economista Franco Parisi, e l'imprenditore Gino Lorenzini. (segue) (Abu)