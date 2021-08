Cile: elezioni presidenziali, confermate ufficialmente nove candidature (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dato che emerge dalla lista delle candidature è la maggiore frammentazione del centro sinistra, con ben tre contendenti di peso, mentre l'elettorato di centrodestra ha come principale opzione quella di Sichel. Gli ultimi sondaggi effettuati a luglio prima dell'ufficializzazione delle candidature, assegnano a Borich un 30 per cento delle preferenze, seguito da Sichel, con il 25 per cento, e Provoste con un 12 per cento e Kast con l'8 per cento. In un eventuale scenario di secondo turno Boric superebbe Sichel con il 46 per cento contro il 42 del rappresentante di Chile Vamos. Quest'ultimo si imporrebbe invece con il 45 per cento delle preferenze in un eventuale confronto con Provoste, che non andrebbe oltre il 35 per cento nel ballottaggio. Come prima reazione alla ufficializzazione della sua candidatura, il partito di governo Chile Vamos ha chiesto nel frattempo le dimissioni di Provoste dalla presidenza del Senato ritenendo che sia una funzione incompatibile con la campagna elettorale. (Abu)