Afghanistan: M5s, fondamentale unità internazionale e cooperazione allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento "è fondamentale che la comunità internazionale resti unita per dare una risposta univoca a quanto sta accadendo in Afghanistan. In questo senso, i ministri Di Maio e Guerini stanno gestendo una situazione estremamente complessa lavorando egregiamente. Così come i nostri militari e diplomatici". Lo affermano in una nota congiunta i senatori del Movimento cinque stelle in commissioni Esteri e Difesa. "E' chiaro - proseguono - che in questo momento è necessario evacuare chi ci ha aiutato negli ultimi 20 anni e instaurare dei corridoi umanitari per non lasciare soli gli afghani. In questo senso, quanto detto dal ministro Di Maio sulla richiesta di inserire in legge di Bilancio un aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo va sicuramente nella giusta direzione. Certo è che l’Occidente poi dovrà aprire un’ampia riflessione su quanto è stato fatto pensando di poter imporre la democrazia con una guerra". (Com)