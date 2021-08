Roma: a causa del maltempo vola via tetto azienda agricola in via Prenestina, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vigili del fuoco al lavoro in via Prenestina 1871 per la messa in sicurezza di un'azienda agricola adibita in parte al ricovero di animali al pian terreno ed abitata da tre nuclei familiari al piano soprastante. A causa del maltempo, infatti, una porzione di tetto in legno si è completamente distaccata. Non ci sono stati feriti tra le persone e gli animali. Le famiglie hanno trovato momentaneamente una sistemazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. (Rer)