Energia: Tamburi (Enel Italia), entro il 2025 chiuderemo centrali a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro il 2025 chiuderemo le centrali a carbone in Italia", la scadenza è stata così fissata perché "le autorizzazioni per le centrali a gas non sono ancora state rilasciate". Lo ha detto Carlo Tamburi, direttore di Enel Italia nel corso del panel "Recovery & Next Generation: the Path Towards Ecological Transition" organizzato nell'ambito del Meeting di Rimini 2021. "Le autorità sono molto in ritardo su questo", ha spiegato . (Rin)