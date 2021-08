Roma 2021: Municipio XIII, consigliere lascerà M5s per Civica Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere uscente del M5s al Municipio XIII, Davide Federici, lascerà il M5s per concorrere alle prossime elezioni amministrative municipali nella lista Civica per Gualtieri sindaco. È quanto apprende "Agenzia Nova" da fonti del centrosinistra. Federici, salito all'attenzione delle cronache nell'aprile 2017 per il passo indietro sulla presidenza della commissione Urbanistica, insieme al collega Augusto Ligi al tempo alla guida della commissione Mobilità, secondo le indiscrezioni che circolano nel parlamentino di via Aurelia avrebbe sperato in una candidatura alla presidenza del Municipio per il M5s, che di fatto non si è realizzata. Per la corsa alla carica di minisindaco era circolato anche il nome di Alessio Marsili ma le ultime indiscrezioni vedrebbero in campo per i pentastellati la presidente uscente Giuseppina Castagnetta. (Rer)