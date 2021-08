Iraq: secondo attacco contro convoglio coalizione internazionale nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordigno esplosivo ha colpito un convoglio della coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico nelle vicinanze della città di Al Hilla, a sud di Baghdad, in Iraq. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”, secondo la quale il convoglio trasportava attrezzature di supporto logistico per la coalizione. L’esplosione avrebbe danneggiato un veicolo senza causare alcun ferito. Questa mattina, un altro attacco aveva colpito un convoglio della coalizione nel governatorato di Dhi Qar, nel sud del Paese. Secondo la fonte, il convoglio trasportava attrezzature per le forze irachene verso la città di Samawa, capoluogo del governatorato meridionale di Muthanna, provocando il danneggiamento di una delle ruote. Il convoglio ha proseguito il percorso verso la sua destinazione e non è stato registrato alcun ferito.(Res)