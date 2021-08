Afghanistan: Rizzo (M5s), governi occidentali si interroghino su quanto accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi occidentali si interroghino sugli esiti inattesi di una missione durata 20 anni. Si tratta di dare risposte serie e compiute intervenendo anche con una seria riflessione sul compito della Nato. Lo ha affermato il presidente della commissione Difesa della Camera, il Cinque stelle Gianluca Rizzo, in una nota a conclusione dell'audizione dei ministri degli Esteri e della Difesa, Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini, su quanto sta accadendo in Afghanistan. Rizzo ha anche ringraziato, "interpretando il sentimento di tutti gli italiani", le Forze armate italiane "per l'impegno profuso in tutti questi lunghi anni da parte di tutti gli uomini e donne che si sono alternati nella base assegnata dalla coalizione ad Herat, operando con spirito di dedizione, professionalità ed umanità. Grazie per il sacrificio costato la vita a 54 nostri connazionali e 753 feriti. Per questo posso affermare che nessun dei nostri militari deve considerare un fallimento i mesi passati in Afghanistan a svolgere pienamente il proprio compito, come richiesto dal proprio Paese". (segue) (Rin)