Afghanistan: Rizzo (M5s), governi occidentali si interroghino su quanto accaduto (2)

- L'esponente del M5s ha aggiunto: "Desidero ringraziare il generale Portolano, comandane del Comando operativo di vertice interforze e il suo staff, e tutto il personale dell'Aeronautica militare, impegnati a garantire un'evacuazione sicura degli afgani e delle loro famiglie che hanno diritto al riconoscimento dello status di rifugiato in Italia e in Europa. In questa fase nuova che si apre in Afghanistan ancora più strategico è il ruolo della nostra cooperazione allo sviluppo e la notizia data oggi dal ministro Di Maio di aumentarne i fondi del 30 per cento quest'anno e del 50 per cento per il 2022, va nella direzione giusta - ha concluso Rizzo - e da noi sempre auspicata". (Rin)