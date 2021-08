Polonia: Covid, se ci saranno nuove restrizioni saranno a livello distrettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se in Polonia ci saranno nuove restrizioni legate al coronavirus, esse saranno a livello distrettuale. Lo ha detto il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. Come nelle precedenti ondate di contagi, anche questa volta il governo di Varsavia sta valutando di dividere il Paese in zone verdi, gialle e rosse, solo che questa volta le zone in questione saranno i singoli distretti. “Stiamo osservando alcune regioni dal punto di vista del differente livello di vaccinazione della popolazione, che è un parametro importante che ci indica il rischio”, ha detto il ministro. In molti voivodati i distretti più urbanizzati presentano livelli di vaccinazione più alti rispetto a quelli rurali, ma la differenza è spesso molto marcata anche all’interno del medesimo voivodato, ha continuato Niedzielski. Al ministro è stato chiesto anche se ci sarà la raccomandazione di una terza dose di vaccino, che finora non è arrivata. A tal proposito Niedzielski ha detto di aver chiesto al Consiglio medico di prendere una posizione chiara “nel caso di quei gruppi che dovrebbero darsi la possibilità di una terza dose”. “E’ una questione di una settimana al massimo”, ha detto il ministro, ricordando che sulla questione al momento non c’è una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). (Vap)