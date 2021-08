Afghanistan: Guerini, quella in corso a Kabul è una operazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che è in corso nell’aeroporto Hamid Karzai di Kabul è “una operazione militare”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, rispondendo alle domande poste durante l’audizione alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi afgana e i suoi sviluppi. Il ministro ha voluto ricordare che le operazioni di evacuazione dall’aeroporto di Kabul sono condotte da militari, realizzate attraverso vettori militari e in un ambiente “non permissivo”. “Ogni operazione militare si svolge secondo una pianificazione che si adatta alle mutazioni di contesto”, ha affermato il ministro della Difesa. “Le operazioni vengono pensate e portate avanti, si modificano in base alle sollecitazioni del contesto, vengono riviste e riadattate in continuazione in base all’obiettivo”, ha sottolineato. In questo contesto, Guerini ha fatto notare che anche l’operazione Aquila Omnia ha queste caratteristiche ed è stata modificata in base alle mutazioni del contesto, “alcune delle quali rilevanti e non prevedibili” che hanno portato ad una modifica di una iniziale pianificazione fondata su tre fasi – Aquila 1, 2 e 3 – ad un’unica operazione poi denominata Aquila Omnia. In merito all’evacuazione dei civili afgani, Guerini ha sottolineato che sono state individuate diverse categorie a cui riservare “la nostra azione nell’attività di evacuazione”, in particolare i collaboratori che a vario titolo si sono relazionati con la presenza italiana in 20 anni di presenza, persone esposte per la loro attività di testimonianza su tema diritti civili, giornalisti. A queste categorie si sono aggiunte, come sottolineato da Guerini, diverse situazioni segnalate da diverse realtà tra cui Ong, reti territoriali, realtà ecclesiali.(Res)