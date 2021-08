© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il punto è la chiarezza dei ruoli. Massimo rispetto per il vostro lavoro. Ma non spetta a voi il governo della città e delle partecipate. Su questa base lavoreremo bene insieme". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, in risposta a un comunicato congiunto di Cgil, Cisl e Uil di Roma e del Lazio.(Com)