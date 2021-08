Elezioni amministrative: a Battipaglia (Sa) FI e Nuovo Psi con Di Cunzolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Battipaglia si sceglie di sostenere Brunello Di Cunzolo. Professionista dalle riconosciute qualità". Così in una nota congiunta l'onorevole Enzo Fasano, coordinatore provinciale di Forza Italia ed il dottore Antonio Di Cunzolo, coordinatore provinciale dei liberal socialisti del Nuovo Psi. "Su Brunello Di Cunzolo - proseguono Fasano e Di Cunzolo - si trova l'unità che mette insieme i socialisti, gli azzurri ed il mondo civico. Una alleanza possibile grazie alla maturità di tutti, alla voglia di unità e di cambiamento, allo sforzo di tanti dirigenti locali, alla intesa provinciale fra comunità che, da anni, lavorano insieme". Enzo Fasano ha aggiunto: "Forza Italia, come sempre, sarà protagonista a Battipaglia, questa volta in maniera più innovativa. Un passo in avanti per dare un contributo di idee e di progetti a una città ferma da troppo tempo. Nelle prossime ore sarò a Battipaglia con il candidato sindaco Brunello Di Cunzolo per una conferenza stampa". (Ren)