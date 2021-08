© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, scrive su Twitter che "oltre cento persone, soprattutto famiglie con bambini", in fuga dall'Afghanistan sono state accolte in Emilia Romagna. "D’intesa col governo - prosegue - pronti a ospitare altri afgani, anche di fronte alla disponibilità delle comunità locali, immediata. Queste persone - conclude Bonaccini - non possono essere lasciate sole". (Rin)