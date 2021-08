Afghanistan: Aresta (M5s), aprire discussione su ragioni fallimento e dare speranza a civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta avvenendo in questi giorni in Afghanistan "ha delle ricadute d'immagine e sulla credibilità dell'Occidente e della Nato molto forti. Le terribili scene all'aeroporto di Kabul chiamano tutti noi ad una riflessione profonda sulle ragioni che hanno portato a questo fallimento". Lo ha affermato Giovanni Luca Aresta, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Difesa della Camera dei deputati, nella riunione congiunta delle commissioni Esteri e Difesa della Camera e del Senato alla presenza dei ministri Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. "Quanto è avvenuto in Afghanistan - ha proseguito il parlamentare - ci dice che questo modo di procedere non funziona. Le iniziative unilaterali non hanno mai favorito la nato e noi Paesi europei, purtroppo, non parliamo ancora con una voce sola. Ora prima di tutto bisogna agire rapidamente per dare una speranza agli afghani: è un dovere morale per le sofferenze che hanno patito in questi anni, per le migliaia di vittime afghane e straniere che sono morte nel tentativo di dare un futuro a quella terra. Per questo è necessario che l'Unione europea acquisisca una maggiore integrazione e coesione politica sul grande tema della sicurezza e della difesa ed abbia finalmente una politica estera comune e condivisa". (segue) (Rin)