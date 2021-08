Afghanistan: Aresta (M5s), aprire discussione su ragioni fallimento e dare speranza a civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aresta ha continuato: "C'è una emergenza umanitaria da affrontare in modo solidale così come sono altissimi i rischi di una ripresa del terrorismo, non solo di Al Qaeda ma anche dell'Isis/Daesh, ovvero un concorrente altrettanto criminale e una minaccia per la sicurezza di tutti i popoli. Su entrambi questi fronti, per i quali confidiamo nell'impegno e nelle capacità del nostro ministro Di Maio, è necessaria un'assunzione globale di responsabilità della comunità internazionale attraverso il ruolo che può svolgere il G20 e lo stesso Consiglio di sicurezza dell'Onu". (Rin)