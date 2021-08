Afghanistan: Michel, mettere in sicurezza aeroporto di Kabul "fino a quando sarà necessario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale è troppo presto per decidere quali rapporti stabilire con le nuove autorità dell’Afghanistan. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa dopo il vertice del G7. Michel ha ricordato come la priorità per l’Unione europea in questo momento sia l’evacuazione in sicurezza dei funzionari. L’Ue e gli Stati membri “non stanno risparmiando gli sforzi” per le evacuazioni. In questo contesto, Michel ha poi sottolineato altri due aspetti importanti, vale a dire la necessità di mettere in sicurezza l’aeroporto di Kabul per quanto necessario e rendere possibile un equo accesso all’infrastruttura. Cruciale, in questa situazione e nelle prossime settimane, sarà la cooperazione con la Nato e gli altri Paesi partner, ha detto inoltre Michel. (Beb)