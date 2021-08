Migranti: fonti Viminale, attiva da inizio settimana linea diretta di allerta tra autorità italiane e tunisine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del Viminale segnalano che "è attiva dall’inizio di questa settimana la linea di comunicazione diretta di allerta tra le autorità italiane e tunisine per lo scambio rapido di informazioni sulle imbarcazioni con a bordo migranti irregolari in partenza dalle coste del Paese nordafricano e sulle attività criminali connesse a questo fenomeno. La linea diretta di allerta - richiesta dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in occasione delle sue missioni a Tunisi - è ora attiva nell’intero arco delle 24 ore, con l’indicazione dei target alle competenti autorità tunisine". (Rin)