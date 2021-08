Afghanistan: Di Maio, in questo momento nel Paese restano 32 italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono in questo momento in Afghanistan ancora 32 cittadini italiani che hanno manifestato l’intenzione di non rientrare in patria. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo alle domande poste durante l’audizione alle commissioni riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi afgana e i suoi sviluppi. Di Maio ha sottolineato che nel caso in cui alcune di queste persone chiedano di ritornare in patria, la loro evacuazione avverrà con le ultime operazioni. “Tutti quelli tra i nostri connazionali che volevano andare via dall’Afghanistan sono stati evacuati”, ha tenuto a sottolineare Di Maio.(Res)