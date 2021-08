Afghanistan: Spadoni (M5s), difendere diritti umani, preoccupati per blocco Cooperazione a sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa dei diritti umani e delle libertà della popolazione afghana "è prioritaria in questa fase e richiede l'impegno, la solidarietà e il coordinamento tra tutti gli attori internazionali coinvolti. È quindi molto positivo lo sforzo dell'Italia e del nostro ministro Di Maio per promuovere una discussione multilaterale sull'emergenza in Afghanistan, che dovrà riguardare anche la gestione del numero dei richiedenti asilo. Con la presidenza del G20 il nostro Paese può e dovrà essere protagonista". Lo dichiara in una nota Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera e deputata del Movimento cinque stelle. "Siamo molto preoccupati per il blocco delle iniziative bilaterali di cooperazione allo sviluppo - prosegue -. Rimangono inconclusi vari progetti in particolare per le donne e i bambini afghani, come quello sulla nutrizione materno-infantile per ridurre la malnutrizione cronica in Afghanistan. Tante donne rischiano di tornare ai tempi profondamente bui del passato, altre più giovani di vivere condizioni drammatiche sul fronte dei diritti e delle libertà finora sconosciute. Come ha dichiarato il ministro Di Maio - conclude Spadoni - sarà fondamentale lavorare nella fase immediatamente successiva a quella attuale di organizzazione delle evacuazioni, per pretendere che le agenzie delle Nazioni Unite e le Ong possano restare a operare in Afghanistan per garantire la necessaria assistenza umanitaria".(Com)