Afghanistan: premier britannico Johnson insiste su evacuazioni oltre il 31 agosto

- Per il Regno Unito occorre insistere sull’assicurare le evacuazioni dall’Afghanistan oltre la data del 31 agosto. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, dopo la conclusione della riunione straordinaria del G7. “La condizione numero uno è che insistiamo” sul garantire “un passaggio sicuro oltre il 31 agosto”, ha detto, così che si vada “oltre la fase iniziale per coloro che vogliono lasciare l’Afghanistan”. Il primo ministro britannico ha detto che il Regno Unito ha evacuato sinora 9 mila persone da Kabul con 57 voli. “Continueremo fino all’ultimo momento in cui potremo”, ha dichiarato, fiducioso che Londra possa “portarne fuori altre migliaia”. “La situazione all’aeroporto non sta migliorando”, ha però ammesso. Johnson ha proseguito affermando che il G7 vuole aiutare durante la crisi umanitaria in Afghanistan e che il Paese non può tornare all’epoca nella quale era “un terreno di coltura per il terrore”. (Rel)