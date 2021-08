Algeria-Marocco: Algeri interrompe relazioni diplomatiche con Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino Ramtane Lamamra, ha annunciato oggi in una conferenza stampa, che l'Algeria ha ufficialmente deciso di troncare i rapporti con il Marocco. Lamamra ha letto una dichiarazione a nome del presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune in cui ha annunciato la rottura dei rapporti con Rabat. La scorsa settimana, l'Alto consiglio di sicurezza dell’Algeria ha deciso di rivedere le relazioni tra i due Paesi. Lamamra ha affermato che gli atti ostili del Marocco nei confronti dell'Algeria da metà luglio, in particolare a le dichiarazioni a sostegno al diritto all'autodeterminazione della Cabilia, e le affermazioni su rapporti tra Algeria e Iran fatte dal ministro israeliano, Yair Lapid, durante la sua visita in Marocco.(Ala)