Reggio Emilia: riqualificato centro di atletica Fornaciari, fondi regionali per 343mila euro

- Nuovo manto erboso del campo da calcio e nuove strutture per l'atletica a disposizione degli sportivi di Castelnovo né Monti (Re), soprattutto dei giovani praticanti. Una nuova pista e diversi spazi dedicati allo sport, sono stati inaugurati oggi al Centro di Atletica Leggera "L. Fornaciari" in via Fratelli Cervi. Il progetto per la "Qualificazione, miglioramento e ristrutturazione dell'impianto di atletica leggera, con annesso campo di calcio L. Fornaciari", ha visto lo stanziamento da parte della Regione Emilia Romagna di 343 mila euro, il 70 per cento del costo complessivo, pari a 490mila euro. Si tratta di un intervento sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del piano per la valorizzazione e la qualificazione dell'impiantistica sportiva. Un piano senza precedenti per quantità e qualità degli interventi che ha permesso di finanziare, grazie a oltre 43 milioni di euro stanziati, circa 160 progetti presentati dagli Enti locali, generando sul territorio un investimento complessivo superiore ai 100 milioni di euro. In provincia di Reggio Emilia, i progetti finanziati nell'ambito del piano regionale sono 22: oltre 5 milioni di contributi regionali per una spesa totale prevista di 14 milioni di euro. L'impianto di Castelnovo ha un bacino d'utenza esteso a tutti i Comuni dell'Unione Montana dell'Appennino Reggiano e viene regolarmente utilizzato per la pratica sportiva dell'atletica, oltre al calcio per le serie minori fino alla serie "D" e al rugby. L'impianto funziona 12 mesi all'anno e ha ospitato nel corso degli ultimi anni una media di utenti superiore alle 20 mila unità all'anno. Tra i lavori oggetto del finanziamento: interventi di ristrutturazione della pista, uno spazio per il riscaldamento degli atleti ricavato tra la pedana salti in lungo e triplo e anello interno della pista, una nuova pedana per il lancio del giavellotto e la rigenerazione del manto superficiale. Sono stati realizzati anche lavori di rigenerazione del manto erboso del campo di calcio e il rifacimento delle aree verdi esterne perimetrali della pista. E ancora: l'adeguamento di alcuni cordonati in cemento e in alluminio, lungo l'anello e le pedane, attraverso la posa di nuovi manufatti, nonché il completamento dell'area di allenamento esterna all'impianto, già utilizzata dai discoboli e martellisti, con l'istallazione di una nuova gabbia di protezione della pedana disco martello e la recinzione dell'area interessata dai lanci. (Ren)