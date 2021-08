Roma 2021: Carandini, bene si sia aperto un dibattito su Museo storia di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di museo della storia di Roma è andata trasformandosi. Non è più questione di accumulare e ricombinare oggetti belli tratti da altri musei, quanto di usare a pieno l'informatica è la multimedialità, sole capaci di risuscitare paesaggi urbani e rurali del passato con pochi inserimenti di oggetti significativi, tratti soprattutto dei depositi". Così l'archeologo e accademico Andrea Carandini sulle pagine del quotidiano "Il Corriere della sera" interviene sul dibattito sul patrimonio museale di Roma. "Bene ha fatto Calenda a riprendere questa idea immaginandola ora nel palazzo del Comune - aggiunge Carandini - se non fosse che l'ha inserita in un progetto antistorico, che dissolverebbe i Musei Capitolini e dei Conservatori proprio mentre si propone di salvare la storia perduta della città. Con materiali collezionistici, utili per la storia dell'arte antica, non si perviene a un museo della vita sacrale, politica e privata dell'Urbe. Bravo è Roberto Gualtieri - prosegue l'archeologo - nel suo convincente programma. Vuole risuscitare il museo della città accanto al Circo Massimo, unendolo a quello della Civiltà romana e dotandolo di un centro per aggiornare le conoscenze di Roma non per punti ma per insiemi: le scoperte sono continue, ma vanno ricomposte, possibilmente ricollegando Roma al suburbio e al Lazio. Perfettamente vi si inserisce il centro di un 'policlinico' del paesaggio e del patrimonio culturale immaginato da Gualtieri, una struttura integrata da soprintendenze, pachi, musei, università e terzo settore per missione competente", conclude Carandini. (Rer)