Usa-Israele: Bennett, in visita a Washington sarò promotore di un nuovo spirito di cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, secondo funzionari della sicurezza israeliana una ripresa delle ostilità tra Israele e il gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza potrebbe essere ormai inevitabile. Hamas starebbe incoraggiando le proteste lungo la linea di demarcazione con Israele, mentre lo Stato ebraico sta agendo con cautela proprio in vista dell'imminente incontro a Washington tra il primo ministro Naftali Bennett e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ieri notte, inoltre, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato alcuni raid aerei sulla Striscia di Gaza, in risposta ai palloni incendiari lanciati da Gaza verso il sud di Israele. Gli attacchi hanno colpito Gaza City, Khan Younis e Jabalia. Secondo quanto riferito dalle Idf, il movimento palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, ha sparato in direzione degli aerei israeliani. “È stato preso di mira un sito di produzione di armi di proprietà di Hamas a Khan Younis, l’ingresso di un tunnel sotterraneo a Jabalia e un sito sotterraneo adibito al lancio di razzi a Gaza City”, hanno dichiarato le Forze di difesa israeliane in una nota. (segue) (Res)