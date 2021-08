Moldova: sondaggio, la Federazione Russa rappresenta il pericolo principale per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa è il pericolo principale per la Moldova, mentre la Romania e l'Unione europea sono coloro che sostengono di più Chisinau. È quanto emerge da un'indagine sulla percezione della popolazione riguardo al sistema di sicurezza e difesa della Moldova citato da “Radio Chisinau”. I risultati dell'indagine sulle opinioni dei cittadini sul sistema di sicurezza e difesa nazionale sono stati presentati in una conferenza stampa organizzata dal Centro di informazione e documentazione della Nato in Moldova. Secondo il sondaggio, l'orientamento della politica estera per i cittadini partecipanti al sondaggio è del 49,7 per cento verso l'Europa. Tra gli Stati che metterebbero in pericolo la Moldova, la Russia è al primo posto. Allo stesso tempo, la Romania e l'Unione europea sono quelle entità che aiuterebbero la Moldova in caso di necessità. Alla domanda sullo status della Moldova in dieci anni, quasi un terzo degli intervistati (32,5 per cento) ha risposto di vedere un Paese indipendente, e le principali minacce interne allo stato sono la corruzione, per il 72 per cento degli intervistati, ma anche furti e appropriazioni indebite in ambito finanziario, secondo cui al 53 per cento. (segue) (Rob)