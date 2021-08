Moldova: sondaggio, la Federazione Russa rappresenta il pericolo principale per il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le politiche rivolte alla Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova), il 42,5 per cento degli intervistati ha citato l'elevato livello di criminalità e contrabbando nella regione, mentre quasi il 30 per cento degli intervistati ritiene che la reintegrazione dei distretti orientali dovrebbe essere effettuata senza concedere uno status speciale. Al vertice della fiducia nelle istituzioni statali che garantiscono la sicurezza, al primo posto c'è il Mobile Emergency, Resuscitation and Release Service (Smurd), con il 56 per cento, seguito dall'Esercito con il 30,1 per cento. L'indagine è stata condotta tra il 20 e il 29 luglio su un campione rappresentativo di 1.029 persone. La ricerca è stata condotta nell'ambito di un progetto realizzato con il supporto dell'ambasciata lituana a Chisinau e finanziato dal Programma di cooperazione lituano per lo sviluppo e la promozione della democrazia. (Rob)