Afghanistan: Alto rappresentante Nato Pontecorvo, in aeroporto flusso passeggeri afgani in aumento

- Il flusso di passeggeri afgani all’aeroporto Hamid Karzai di Kabul è in aumento. È quanto riferito in un messaggio su Twitter dall’Alto rappresentante civile della Nato, ambasciatore Stefano Pontecorvo, che sta gestendo le operazioni di evacuazione dall’unico scalo aereo ancora operativo in Afghanistan. “Il flusso di passeggeri afgani è in aumento. In miglioramento anche il numero di passeggeri in grado di accedere all'aeroporto”, ha dichiarato Pontecorvo. L’aeroporto Hamid Karzai è l’unico scalo aereo ancora attivo nel Paese e da cui possono essere condotte le complesse operazioni di evacuazione. Oltre agli occidentali, l'amministrazione dell'Alleanza atlantica sta lavorando per consentire l’uscita dal Paese ai collaboratori afgani, e alle loro famiglie, che negli ultimi anni hanno lavorato per i Paesi Nato. Si tratta di migliaia di persone che, in buona parte, sono attualmente accampate nell'aeroporto.(Res)