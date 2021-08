Energia: Brasile 14esimo nella classifica mondiale per capacità produzione nel solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha superato il traguardo storico dei 10 gigawatt (Gw) di potenza installata nell'energia solare, arrivando così a occupare la 14a posizione nell'elenco dei paesi con maggiore capacità produttiva per questa risorsa. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dell'energia solare fotovoltaica (Absolar). Nel solo mese di luglio, inoltre, la produzione di energia solare ha registrato record sia per quanto riguarda la generazione istantanea (con un picco di 2.211 Mw il 19 luglo), sia per quanto riguarda la generazione media in un giorno (con 682 Mw medi il giorno 30). Absolar sottolinea che la crescita è il risultato degli investimenti destinati al settore. Gli investimenti nella generazione di energia solare hanno superato i 52,7 miliardi di real dal 2012 (8,4 miliardi di euro). L'aumento della produzione di energia solare è trainato principalmente dalla generazione da parte di aziende che hanno vinto le aste governative per la generazione di energia e dalla generazione da parte di privati che si sono dotati di impianti per industrie o condomini. (segue) (Brb)