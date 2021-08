Energia: Brasile 14esimo nella classifica mondiale per capacità produzione nel solare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella generazione centralizzata, il Brasile ha 3,5 Gw di potenza installata negli impianti solari, che equivale all'1,9 per cento della matrice elettrica del paese. Nelle ultime 4 aste effettuate dal governo, dal 2019 al 2021, la fonte ha avuto i prezzi più bassi, essere il più competitivo. Nella generazione da parte di privati (abitazioni, condomini, edifici commerciali, industrie e parchi solari), il Brasile ha 6,5 Gw di potenza installata. Per il presidente di Absolar, Rodrigo Sauaia, l'energia solare è la migliore soluzione alla mancanza di pioggia, che ha svuotato i serbatoi degli impianti idroelettrici, costringendo all'attivazione di impianti termoelettrici, più costosi e inquinanti. "Parte della soluzione al problema è davanti a noi, basta guardare il cielo", ha scritto in una nota. (Brb)