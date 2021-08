© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di 4 anni ha perso la vita nel crollo di una palazzina a Torino. "Non ci sono parole per descrivere un episodio così tragico. Alla famiglia va tutta la mia vicinanza in questo momento di dolore". Lo scrive su Twitter la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. (Rin)