Ue: Ema, autorizzati nuovi siti per produzione vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha autorizzato nuovi siti di produzione di vaccini anti Covid nell'Ue. I due impianti sono localizzati in Germania, per la produzione di fino a 51 milioni di dosi di vaccino Pfizer nel 2021, e in Francia, che produrrà sostanze attive per altre 410 milioni di dosi. Anche un impianto negli Usa, nello stato dell'Indiana, ha ricevuto l'approvazione per la produzione di dosi del vaccino Moderna. L'Ema ha specificato di essere in costante dialogo con i produttori di vaccini per incrementare le forniture verso l'Ue. (Beb)