Etiopia: Usaid respinge accuse di collusione con Tplf, "distribuzioni di cibo destinate ai più bisognosi"

- L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha risposto oggi alle accuse circolate sui social media secondo cui starebbe ostacolando la consegna di aiuti alla popolazione del Tigrè, in collaborazione con il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). “L'Usaid respinge qualsiasi accusa secondo la quale l'assistenza alimentare venga fornita consapevolmente o volontariamente ai soldati. L'Usaid monitora le distribuzioni di cibo per garantire che siano sostenuti i più bisognosi, non i combattenti", si legge in una serie di tweet pubblicati sull'account dell'ambasciata statunitense ad Addis Abeba. “Tuttavia, è una realtà che nelle aree di conflitto gli attori armati spesso rubano cibo a chi ne ha bisogno. L'Usaid è il più grande donatore di cibo e cure salvavita in Etiopia e attualmente diamo da mangiare a circa il 7 per cento dei cittadini etiopi in ogni angolo del Paese”, sottolinea l'agenzia, rispondendo così alle accuse secondo cui le organizzazioni umanitarie internazionali che operano nel Tigrè - Usaid in testa - stanno fornendo aiuti al Tplf. (segue) (Res)