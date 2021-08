Etiopia: Usaid respinge accuse di collusione con Tplf, "distribuzioni di cibo destinate ai più bisognosi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione giunge in risposta ad un'intervista rilasciata all'emittente statale "Ebc" dal capo della Commissione nazionale per la gestione del rischio di catastrofi, Mitiku Kassa, il quale ha rivelato che un leader del Tplf è stato catturato in possesso di aiuti alimentari nell'area di South Gondar, nella regione degli Amhara. "A tutte le agenzie umanitarie che operano nella regione del Tigrè è stato chiesto di presentare i loro rapporti sulla distribuzione, ma nessuno lo ha ancora fatto", ha poi aggiunto il funzionario, accusando il Tplf di distribuire gli aiuti destinati alla popolazione e di usarli per il proprio tornaconto. "In futuro, le agenzie umanitarie saranno tenute a riferire nelle aree in cui sono impegnate", ha aggiunto. I recenti sviluppi arrivano dopo che la scorsa settimana l'amministratrice di Usaid, Samantha Power, ha accusato il governo federale di ostacolare la consegna di aiuti nella regione. "Nel Tigrè, dove centinaia di migliaia di persone stanno affrontando la carestia, i magazzini alimentari sono praticamente vuoti. Questa settimana, per la prima volta in nove mesi di conflitto, gli operatori umanitari finiranno il cibo da distribuire ai milioni di persone che soffrono la fame. L'Usaid e i suoi partner, così come altre organizzazioni umanitarie, hanno esaurito i loro magazzini di generi alimentari immagazzinati nel Tigrè", ha affermato Power, aggiungendo che il flusso di assistenza umanitaria rimane "tristemente insufficiente" e che questa carenza "non è dovuta al fatto che il cibo non è disponibile, ma perché il governo etiope sta ostacolando gli aiuti e il personale umanitario, compresi i convogli di terra e l'accesso aereo. (segue) (Res)